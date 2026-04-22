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El 'me gusta' de Kylian Mbappé a una publicación que habla del posible regreso de Mourinho al Madrid

El futbolista del Real Madrid ha dado 'like' a una publicación que habla del posible regreso de José Mourinho al Real Madrid.

mbappe

¿Le gusta a Kylian Mbappé el posible fichaje de José Mourinho por el Real Madrid? El futbolista del equipo blanco ha dado 'like' a una publicación de Instagram que habla de la posible vuelta del preparador portugués.

Esto dice la publicación a la que Kylian le ha dado 'me gusta': "Mourinho es uno de los mejores candidatos para hacerse cargo del Real Madrid la próxima temporada".

"Durante su última temporada llevó el gol de Cristiano Ronaldo de élite a sobrehumano. ¿Podríamos ver una transformación similar con Mbappé?", se preguntan.

Y parece que Kylian está de acuerdo: ¿aprobaría el regreso de Mourinho al banquillo del Real Madrid?

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