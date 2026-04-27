Ahora

"Nunca pensamos que estaríamos luchando"

Fernando Alonso debe estar desolado: atención a la sentencia de 'Checo' Pérez sobre Aston Martin

El piloto de Cadillac asegura que la escudería de Silverstone está siendo la "sorpresa" del Mundial de Fórmula 1... y no en el buen sentido.

'Checo' Pérez y Fernando Alonso'Checo' Pérez y Fernando AlonsoGetty

Antes de que la Fórmula 1 vuelva a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami tras un mes de parón debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, 'Checo' Pérez ha ofrecido sus impresiones sobre este arranque de temporada.

En declaraciones que publica 'Motorsport', el mexicano, entre otros temas, se ha centrado en la difícil situación que está atravesando Aston Martin.

De hecho, el piloto de Cadillac ha afirmado sin miramientos que los de Silverstone están siendo la "sorpresa" del Mundial de Fórmula 1... y no en el buen sentido.

"Nunca pensamos que estaríamos luchando con Aston Martin. Esas son las sorpresas que puede ofrecer la F1", ha afirmado.

Tanto Cadillac como Aston Martin son los únicos dos equipos que aún no han puntuado, pero cabe recordar que los primeros están afrontando su primera temporada en el 'Gran Circo'. Fernando Alonso debe estar desolado.

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que "no estaba preocupado" por el intento de atentado que sufrió: "Vivimos en un mundo loco"
  2. Irán plantea una nueva oferta a EEUU para reabrir Ormuz y aplazar el diálogo nuclear
  3. Juicio del caso Kitchen, en directo | Declaran Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y Willy Bárcenas en el inicio de la cuarta semana del juicio
  4. Jordi Pujol llega a la Audiencia Nacional para que resuelva si lo exime por demencia
  5. Alejandro Sanz se sincera sobre Shakira, Stephanie Cayo, Trump y su depresión en su gira por EEUU: "Es la entrevista del año"
  6. De Madrid a Bruselas para abortar : “Yo me imaginé que estaba en el franquismo”