Fernando Alonso debe estar desolado: atención a la sentencia de 'Checo' Pérez sobre Aston Martin

El piloto de Cadillac asegura que la escudería de Silverstone está siendo la "sorpresa" del Mundial de Fórmula 1... y no en el buen sentido.

Antes de que la Fórmula 1 vuelva a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Miami tras un mes de parón debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, 'Checo' Pérez ha ofrecido sus impresiones sobre este arranque de temporada.

En declaraciones que publica 'Motorsport', el mexicano, entre otros temas, se ha centrado en la difícil situación que está atravesando Aston Martin.

De hecho, el piloto de Cadillac ha afirmado sin miramientos que los de Silverstone están siendo la "sorpresa" del Mundial de Fórmula 1... y no en el buen sentido.

"Nunca pensamos que estaríamos luchando con Aston Martin. Esas son las sorpresas que puede ofrecer la F1", ha afirmado.

Tanto Cadillac como Aston Martin son los únicos dos equipos que aún no han puntuado, pero cabe recordar que los primeros están afrontando su primera temporada en el 'Gran Circo'. Fernando Alonso debe estar desolado.