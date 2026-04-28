El jefe de McLaren relata un "ambiente sombrío" en el equipo durante la etapa de Fernando Alonso

El jefe de McLaren se rinde ante Fernando Alonso: "Es el talento más especial"

Zak Brown ha confesado cómo vivió sus primeros días en la escudería británica en los que compartió etapa con el bicampeón del mundo, en medio de un entorno frío y en el que "nadie estaba contento".

El paso de Fernando Alonso por McLaren fue desolador para el bicampeón del mundo. Durante los cuatro años consecutivos que estuvo el piloto español en la escudería británica, de 2015 a 2018, Alonso no logró subirse al podio en ninguna carrera y un quinto puesto fue su mejor posición.

Su estancia en McLaren acabó con su pasión por la Fórmula 1, y nada más concluir su contrato, decidió retirarse de la competición, hasta su regreso en 2021. Pese a que se conocía que el ambiente en la escudería no era el mejor, el actual CEO ha revelado cómo fueron sus primeros días en los que compartió etapa con el asturiano.

"Pienso en mi primer día aquí. Era un ambiente sombrío, y eso se reflejaba literalmente en la pintura del coche de carreras, que era negra y gris oscuro, y en las paredes. Se notaba que era un ambiente frío. No era un ambiente feliz", relata Zak Brown, en declaraciones recogidas por 'RacingNews365'.

En resumen, Brown asegura que nadie en la escudería estaba contento, no solo por los resultados, sino por el ambiente que se respiraba en general. "Los socios no estaban contentos, nuestros pilotos no estaban contentos y la mayoría de nuestro equipo de carreras tampoco lo estaba, (y circulaban) muchas teorías conspirativas", añade.

Sin embargo, ahora con la gestión de Brown y los cambios en el equipo, el ambiente es completamente diferente al que vivió junto a Fernando Alonso. "Creo que ahora somos un equipo mucho más dinámico. Aquí había una gran cantidad de talento. Solo se trataba de sacarlo a relucir, aportar motivación, entusiasmo y devolver la diversión", asegura el CEO de los británicos.

Por último, Brown asegura que cuando se unió al equipo había una clara división entre departamentos, por lo que no había unión entre el personal. "Cuando me incorporé, había un 'nosotros' y un 'ellos', arriba, abajo, el equipo de carreras, el departamento comercial. Ahora remamos en la misma dirección", concluye.