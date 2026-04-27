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Se vota el martes

El Gobierno encara otro fracaso ante la previsible caída de la prórroga del alquiler por los 'noes' de Junts y de un hipócrita PP

La otra cara Bustinduy recuerda la derogación de la prórroga dejará "a su suerte" a casi tres millones de inquilinos.

El martes se vota en el Congreso el decreto a la prórroga de los alquileres
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El decreto de prórroga de los alquileres que aprobó el Gobierno hace un mes está a punto de caer. El martes tendrá que ser convalidado por el Congreso y todo parece indicar que no saldrá adelante. Junts ha anunciado que sumará sus votos a los de Vox y el PP para tumbarlo. De confirmarse, el Ejecutivo enfrentará otra derrota legislativa.

El vicepresidente Carlos Cuerpo ha asegurado que "vamos a trabajar hasta el final" para que salga adelante pero, a menos de 24 horas, los apoyos no suman. "No van a poder explicarle a la gente que en la votación de mañana, pulsando el botón rojo, estén condenando a su suerte a casi tres millones de compatriotas", ha reprochado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Junts ha sido la última formación en cerrar la puerta a la medida y, si nada cambia, dejará que el decreto caiga. Lo mismo que el PP y Vox. En este sentido, el ministro de Justicia Félix Bolaños, ha cargado contra estos partidos y se ha preguntado cuál es la prioridad de la derecha: "¿Proteger fondos buitre? ¿Proteger grandes tenedores? Mañana lo veremos...", ha lanzado.

Ante la caída que se avecina, el PP ha optado por atacar al Gobierno, ignorando que tiene la llave para facilitar su convalidación. La portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el Ejecutivo, afirmando que "el problema de la vivienda en este país lo ha causado un gobierno de Pedro Sánchez".

"Quien tiene que hacer autocrítica es el Gobierno de Sánchez y su nefasta política de vivienda", ha esgrimido.

El consejo de los abogados

Fuera de esa burbuja política, en la calle, los inquilinos se han mostrado preocupados. Mohammed, ha explicado a laSexta que hace su contrato termina en dos semanas y, aunque hace casi tres semanas envió un burofax a su casero, aún no ha recibido respuesta. "No contesta, no contesta", ha lamentado.

Los abogados aseguran que ese burofax será clave y recuerdan que aquellos inquilinos que lo envíen antes del martes estarán respaldados aunque caiga el decreto de la prórroga. "Esa solicitud está hecha de acuerdo con la legislación vigente en ese momento y debe respetarse", ha explicado Juan Ortolá, de Ortolá Abogados.

Los inquilinos que manden el burofax antes del martes estarán respaldados. Aunque cabe destacar que, previsiblemente, los caseros recurrirán a los tribunales. Ortolá ha apuntado que "irán a Primera instancia y, como mucho, a la Audiencia Provincial. En ese recorrido de la justicia, que es lenta, habrán agotado prácticamente los dos años". Durante ese pleito, ha insistido Ortolá, los inquilinos seguirán en sus viviendas.

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