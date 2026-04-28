La CIAF apunta que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y muestra las primeras imágenes del interior del Iryo

Los detalles En un nuevo informe remitido al juzgado de Montoro, los investigadores vinculados al Ministerio de Transportes concluyen que la "causa" del accidente de alta velocidad en Adamuz fue "una rotura de carril" y descartan anomalías previas en los trenes implicados.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios(CIAF) apunta en un informe remitido a la magistrada de los juzgados de Montoro (Córdoba) que el accidente de Adamuz se debió a una "una rotura de carril". El organismo, que depende del Ministerio de Transportes, descarta que los trenes implicados en el fatal accidente del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas sufrieran "anomalías".

"No se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2. Por este motivo, se concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril a la altura del PK 318.681", dice el textual del informe al que ha tenido acceso laSexta.

El informe precisa no obstante que se trata de conclusiones "provisionales" hasta que se redacte el informe final, "pudiendo aparecer durante la investigación nuevos hallazgos que modifiquen las hipótesis tenidas en cuenta".

En su investigación, la CIAF ha analizado los audios de cabina del Alvia y los vídeos del circuito cerrado de televisión del Iryo, así como las "cajas negras" de ambos trenes. También se han revisado los planos del proyecto de ejecución de las obras de renovación de las vías del AVE entre Madrid y Sevilla y del ramal La Sagra-Toledo.

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