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Luto en el baloncesto español: muere a los 81 años Moncho Monsalve, exjugador del Real Madrid

Monsalve fue jugador del conjunto blanco durante 10 años, donde ganó nueve títulos nacionales e internacionales, y entró en 2024 en el Hall of Fame del baloncesto español.

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El exjugador y exentrenador de baloncesto Moncho Monsalve ha muerto este martes a los 81 años, tal y como ha comunicado la Federación Española de Baloncesto (FEB). Monsalve, de origen hispano-brasileño, militó en el Real Madrid desde 1962 hasta 1972, donde levantó varios títulos nacionales e internacionales.

Vestido de blanco, ganó tres Ligas españolas consecutivas desde 1964 a 1966, tres Copas del Generalísimo seguidas de 1965 a 1967 y otras tres Copas de Europa en 1964, 1965 y 1967. Tras una década como jugador del Real Madrid, se retiró a causa de varias lesiones y molestias en las rodillas.

Pese a ello, no abandonó los pabellones y tuvo una larga trayectoria como entrenador en España, dirigiendo a equipos como el FC Barcelona, CB Zaragoza, CB Murcia, CB Málaga, OAR Ferrol, CB Hospitalet, Basket Mestre, Club Deportivo Oximesa de Granada, Náutico Tenerife, Castilla Valladolid, Cantabria Lobos y Balneario de Archena.

Incluso, llegó a dirigir a tres selecciones de baloncesto como Marruecos, República Dominicana y Brasil, además de la Selección B Promesas en la FEB. Tras una exitosa carrera como jugador y recalar en una decena de equipos como técnico, en 2024 entró en el Hall of Fame del baloncesto español.

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