Contundente aviso de Hamilton a McLaren: "Verstappen les arrebatará el Mundial si no..."

El británico asegura que tanto Norris como Piastri deben llevar a cabo un final de temporada "impecable" si no quieren ver como Max les arrebata el título.

La tensión en McLaren es muy evidente. La escudería 'papaya' ha visto como, en cuestión de cuatro carreras, al Mundial de Fórmula 1 se le ha sumado un nuevo pretendiente que pone en peligro el favoritismo de Lando Norris y Oscar Piastri.

Max Verstappen ha firmado unas últimas actuaciones espectaculares que le permitirán en esta recta final de temporada luchar por un título por el que parecía que no iba a tener ninguna opción de pelear hace unos meses. Con su victoria en el circuito de Las Americas, la distancia entre el neerlandés y los McLaren se vio reducida considerablemente.

El Gran Premio de México espera sabiendo que en su trazada se puede apretar incluso más el mundial. Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, ha analizado la pugna que existe por el título y ha querido dejar muy claro un aviso que va dirigido directamente hacia el 'box' de su exescudería.

"Hay que ser realmente implacable. Eso es lo que Max es. Les va a arrebatar este Mundial si no hacen lo mismo. Tienen que presionar y hay que esforzarse al máximo para, en primer lugar, poder contener a alguien como Max y en el coche en el que está en este momento", ha asegurado Lewis en rueda de prensa.

Hamilton también ha querido dejar un consejo a Piastri y a Norris a la hora de gestionar la presión: "Es un momento en el que tienes que ponerte las anteojeras, tienes que bloquear absolutamente todo lo que viene de afuera, todo esto, porque hay muchísimas cosas entrando, tanto positivas como negativas".

"Es genial tener a McLaren delante, han ganado el Mundial de Constructores y luego con una batalla entre sus dos pilotos ya es emocionante, pero añadir a otro equipo y a otro piloto a la lucha lo es todavía más", concluye el siete veces campeón del mundo.