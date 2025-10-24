Ahora

"Aspiro a continuar durante muchos años"

Carlos Sainz sueña con emular a Fernando Alonso

El piloto de Williams ha recordado el día en el que conoció al asturiano y la satisfacción que el da competir contra él 20 años después.

Carlos Sainz y Fernando AlonsoCarlos Sainz y Fernando AlonsoGetty

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de México que se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Carlos Sainz se deshizo en elogios hacia Fernando Alonso.

De hecho, recordó el Gran Premio de España de 2005 en el que tuvo la oportunidad de conocer al entonces piloto de Renault.

"Conocí a Fernando con 10 años en Barcelona, y eso fue lo que me hizo convertirme en piloto de Fórmula 1", señaló.

Y ahora, dos décadas después, se congratula de competir contra él: "20 años después, Fernando sigue siendo uno de los tíos más rápidos de la parrilla".

Es más, Sainz aseguró que sueña con emular su longeva carrera: "Aspiro a continuar durante muchos años en la Fórmula 1".

"Si mantengo un buen nivel de energía, me gustaría estar aquí durante muchos años también", zanjó.

Las 6 de laSexta

  1. Junts presiona al Gobierno con su consulta, pero descarta una moción de censura: "Sería un error"
  2. La Fiscalía de Sevilla abre una investigación independiente tras denunciar Amama el borrado de pruebas de los cribados de cáncer
  3. El empleo marca un nuevo máximo en el tercer trimestre y roza ya los 22,4 millones de ocupados
  4. La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel para fabricar armas por complicidad en un genocidio
  5. Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por difundir un vídeo de Reagan criticando los aranceles
  6. El satélite español SpainSat NG II despega con éxito para asegurar comunicaciones seguras durante los próximos 15 años