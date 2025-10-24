Carlos Sainz sueña con emular a Fernando Alonso

El piloto de Williams ha recordado el día en el que conoció al asturiano y la satisfacción que el da competir contra él 20 años después.

"Aspiro a continuar durante muchos años"

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de México que se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Carlos Sainz se deshizo en elogios hacia Fernando Alonso.

De hecho, recordó el Gran Premio de España de 2005 en el que tuvo la oportunidad de conocer al entonces piloto de Renault.

"Conocí a Fernando con 10 años en Barcelona, y eso fue lo que me hizo convertirme en piloto de Fórmula 1", señaló.

Y ahora, dos décadas después, se congratula de competir contra él: "20 años después, Fernando sigue siendo uno de los tíos más rápidos de la parrilla".

Es más, Sainz aseguró que sueña con emular su longeva carrera: "Aspiro a continuar durante muchos años en la Fórmula 1".

"Si mantengo un buen nivel de energía, me gustaría estar aquí durante muchos años también", zanjó.