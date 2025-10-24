Muere el ciclista Kevin Bonaldo después de estar un mes en coma

Un paro cardíaco provocó el traslado del ciclista italiano al Hospital San Bortolo de Vicenza donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, lugar en el que ha fallecido.

El mundo del ciclismo está conmocionado después del trágico desenlace del italiano Kevin Bonaldo. El ciclista del Sc Padovani Polo Cherry Bank falleció este viernes después de debatirse entre la vida y la muerte durante un mes.

Bonaldo ingresó en el Hospital San Bortolo de Vicenza debido a un paro cardíaco que sufrió durante la carrera denominada 'Pequeña Sanremo'. El incidente provocó la entrada del italiano en el Centro de Cuidados Intensivos del hospital y, desde entonces, ha pasado un mes en el que el paciente dio señales de recuperación, especialmente, en las últimas semanas.

Sin embargo, su estado empeoró en las últimas horas y, finalmente, falleció. "Kevin Bonaldo, el atleta de 25 años del ‘Sc Padovani Polo Cherry Bank’ que había sufrido un ataque el pasado 21 de septiembre al término de la Piccola Sanremo de Sovizzo, falleció esta mañana, tras un mes luchando entre la vida y la muerte en una cama del Hospital San Bortolo de Vicenza", informó el equipo del ciclista.

Bonaldo firmó un quinto puesto internacional en la cuarta etapa de la Dookola Mazowsza en Polonia y el presidente del equipo, Galdino Peruzzo, se ha despedido: "Hemos llevado a Kevin con nosotros en todas las carreras de este final de temporada. Desde el pasado 21 de septiembre comenzó una espera llena de inquietud que, lamentablemente, concluyó con esta trágica noticia. Nos unimos a la familia para hacerles sentir todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en este dolor".