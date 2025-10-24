La respuesta de Sinner a las críticas por su ausencia en la Copa Davis: "Lo único que puedo decir es..."

El tenista de San Cándido ha explicado su planteamiento de cara a la recta final de la temporada después de haber sido señalado por su decisión de no representar a Italia en Bolonia.

Jannik Sinner ya está en los cuartos de final del ATP5000 de Viena. El italiano mantiene un nivel brillante después de proclamarse campeón del 'Six King Slam' ante Carlos Alcaraz y ha confirmado su presencia en el Masters de París y las Nitto ATP Finals para cerrar la temporada.

"Después de Viena jugaré en París, sí. Aún me quedan tres torneos antes del final de temporada, así que es momento de dar el último empujón" explicó en la rueda de prensa del torneo.

Sin embargo, el de San Cándido ha ocupado el foco mediático por convertirse en objeto de multitud de críticas después de hacer pública su decisión de no participar en las finales de la Copa Davis en Bolonia.

Por ejemplo, Nicola Pietrangeli, bicampeón de Roland Garros y leyenda del tenis italiano, cargó contra la ausencia de patriotismo del número 2 del mundo y calificó el suceso como una "gran bofetada al deporte italiano".

"Lo único que puedo decir es que acepto todas las críticas. Ya me he pronunciado de manera extensa con respecto a este tema y no tengo nada más que añadir", sentenció Sinner para cerrar el tema.