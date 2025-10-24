Mazón se pliega ante Vox: los colegios valencianos promocionarán la caza como una extraescolar más

Las consecuencias PSPV y Compromís han calificado de "descabellada" una iniciativa que busca -dicen- "meter armas en la aulas" y "enseñar a los más pequeños a cazar", fomentando "la cultura de la violencia y la muerte".

Carlos Mazón enfrenta críticas por una nueva propuesta aprobada junto a Vox que busca incluir la caza como actividad extraescolar en centros educativos. La medida, respaldada por el PP en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts, ha sido calificada de "descabellada" por el PSPV y Compromís, quienes acusan a Mazón y Vox de fomentar la violencia al introducir la caza en las aulas. Vox defiende la iniciativa como una forma de promover una cultura de caza responsable y asegurar el relevo generacional. Compromís promete oponerse firmemente a la implementación de esta medida en los centros educativos.

Carlos Mazón suma una nueva polémica a su ya amplio historial. Su Govern ha aprobado junto a Vox una propuesta que busca fomentar la caza como una actividad extraescolar más, impartiendo charlas en centros educativos, campamentos o talleres didácticos.

La propuesta, presentada por Vox y apoyada por el PP, ha salido adelante en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts, encontrando las críticas del PSPV y Compromís, que califican esta medida como "descabellada". Para las formaciones, Mazón y la ultraderecha buscan "meter armas en la aulas" y "enseñar a los más pequeños a cazar", fomentando "la cultura de la violencia y la muerte".

No obstante, Vox cree que lo que está "en peligro de extinción" son los cazadores. "Faltan campañas de lo que es ser cazador", defiende el diputado José Muñoz. La formación de ultraderecha defiende que la propuesta busca fomentar una cultura de caza responsable que facilite el relevo generacional, algo para lo que es necesario incorporar a los cazadores jóvenes en la ecuación cinegética de forma que sean parte de la solución de gestión, control de especies, mantenimiento de ecosistemas y estudio.

La campaña reclama fomentar medidas de carácter formativo dirigidas a "favorecer el aprendizaje de habilidades relacionadas con la práctica de la caza (aprendizaje a través de la práctica)", así como hacer una campaña de promoción donde "se difunda correctamente la razón de ser del cazador entre los jóvenes para crear una imagen social positiva del colectivo".

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, avanza que harán "todo lo posible y lo imposible" para que esta medida, la cual califica como "disparatada", no llegue a las aulas. La diputada de Compromís Paula Virginia Espinosa cree que, con esta medida, PP y Vox están "proponiendo que haya niños con armas como en Estados Unidos".

Los 'populares' creen que el sector de la caza es un "importante sector económico con relevancia cultural" que es necesario "defender y promocionar tras ocho años de ataques con el gobierno del Botànic".

