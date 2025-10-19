La triste caída de Bagnaia en Australia: "No quería volver a quedar último"

El turinés sigue sin levantar cabeza en uno de sus peores grandes premios de la temporada. Fue penúltimo en la 'sprint' y abandonó en la carrera.

La situación de 'Pecco' Bagnaia va a peor cada gran premio que pasa. El italiano vive sumido en una profunda crisis de rendimiento que ya le ha hecho perder la tercera plaza del mundial a manos de Marco Bezzecchi. El de Aprilia se ha aprovechado del bajón de Bagnaia y le ha arrebatado el último escalón del podio general a falta de cuatro grandes premios.

Lo peor es que no parece que 'Pecco' pueda levantar esta situación. El bicampeón del mundo no se ha entendido con Ducati esta temporada y sus resultados no han sido propios de un piloto que a priori dispone de una de las mejores motos de la parrilla.

En Phillip Island, 'Pecco' se ha vuelto a ir al suelo dejando una imagen muy dura. El italiano se ha quedado sentado en el suelo, mientras los operarios de pista levantaban su moto, completamente derrotado, abatido.

Bagnaia ha analizado la caída tras la carrera dejando evidentes mensajes de derrotismo: "Pienso que al final se podía terminar séptimo después de un fin de semana tan difícil. No está tan mal. Tenemos que coger lo que está, lo [máximo] posible, intentar sacar lo positivo, que no hay tanto positivo".

"Esta mañana hemos probado algo en el set-up, que ha ido muy mal. Por la tarde, en carrera, hemos vuelto en la dirección opuesta, y ha ido un poco mejor. Hicimos la moto más perezosa, pero más estable. Pero la moto se movía igual, tenía que engancharme mucho a ella para que no se moviera. Es algo que tenemos que entender, porque así es difícil", reconoce 'Pecco' en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Me caí porque no quería volver a terminar el último. Prefiero caerme mil veces peleando por puntuar, que no cuando voy el último", sentenció el turinés.