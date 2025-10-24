Aston Martin esquiva la sanción de la FIA a pesar de admitir que "violó el procedimiento" de límite de gastos

La escudería de Silverstone admite haber cometido una infracción de las reglas en 2024 por un caso de fuerza mayor. La explicación ha sido aceptada y el equipo no será penalizado.

La publicación de los 'certificados de conformidad' que confirman que todos los equipos de la parrilla se han mantenido dentro del límite presupuestario se está haciendo de rogar en este 2025.

La FIA no ha hecho públicos los datos de 2024 a pesar de que habitualmente este informe suele ver la luz en las semanas posteriores a las vacaciones de verano. Desde el paddock se rumorea que el retraso se justifica en la investigación de dos equipos. Una por motivos más significativos y otro por una violación de procedimiento.

El segundo parece ser el caso de Aston Martin. El equipo de Lawrence Stroll no habría firmado a tiempo los documentos requeridos por un caso de fuerza mayor. Una explicación que la FIA aceptó después de investigarlo.

El equipo afirma que todo estuvo completado y entregado a tiempo pero, por motivos personales, no pudo ser firmado por la persona que debía hacerlo y los documentos se firmaron una vez finalizado el plazo. Un hecho que constituye una "infracción de procedimiento del límite presupuestario".

La infracción implica investigación aunque en este caso no habrá sanción más allá del reembolso de los gastos ya que la FIA aceptó la explicación del equipo de Silverstone que se mantuvo dentro de los límites de gastos.

Habrá que esperar hasta que la FIA comparta la declaración sobre los 10 equipos para conocer la confirmación formal de la violación del procedimiento por parte de Aston Martin. Además, la publicación desvelará la gravedad de los hechos investigados en torno al otro equipo de la F1 investigado así como su identidad.