El sonrojante récord de Hamilton con Ferrari: supera la peor racha de la historia del equipo

Lewis Hamilton en el GP de Azerbaiyán

El británico suma 19 carreras sin subir al podio, superando el registro de Didier Pironi y estableciendo la racha más larga de la historia de la 'Scuderia'.

Con su cuarto puesto en el GP de Estados Unidos, Lewis Hamilton logró un llamativo récord como piloto de Ferrari.

El heptacampeón del mundo suma 19 carreras sin subir al podio con el equipo de Maranello, lo que ya es la racha más larga de la historia de la 'Scuderia'.

El británico batió la marca establecida por Didier Pironi hace más de cuatro décadas, que terminó rompiendo en el Gran Premio de San Marino de 1982.

El caso de su compañero de equipo, Leclerc, es totalmente distinto. El monegasco sumó su sexto podio del año en Austin.

De hecho, Hamilton es sexto en la general con 142 puntos, 50 menos que Charles, habiendo logrado una victoria y un podio en las sprints.