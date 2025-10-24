Enfado monumental de Mónica García tras el plantón del PP en plena crisis por los cribados: "Han pasado de irresponsables a cafres"

¿Qué está diciendo? La ministra cree que hay consejeros del PP "avergonzados del circo que han montado". Sanidad, advierte, estudiará todas las vías legales para remitan la información de los cribados: "Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos", avisa.

"Han pasado de irresponsables a ser cafres". Enfado mayúsculo de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el plantón de los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que este viernes se han levantado de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en plena crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama.

Para García, el PP ha boicoteado no solo la reunión, sino "su credibilidad" y "capacidad para gestionar una crisis" como esta. "Hoy tenían la oportunidad de dar respuesta a los pacientes, de dar confianza a los ciudadanos y, sin embargo, lo que han decidido es boicotear la transparencia y la información que deben darle a la ciudadanía", ha criticado la ministra, que había solicitado a todas las comunidades los datos de los cribados ante el escándalo en Andalucía. Las del PP, sin embargo, se niegan a entregarlos.

"No han boicoteado a esta ministra ni al Ministerio de Sanidad, han boicoteado la posibilidad de dar respuesta a una crisis de confianza que hay ahora mismo en la sanidad, que antes estaba circunscrita a Andalucía y que se ha extendido a todas las comunidades del PP", ha insistido García, que ha recordado que en esta reunión también se iban a aprobar dos millones de euros para vigilancia y para centros de cáncer. "Esto es lo que han boicoteado", ha insistido.

"Es absolutamente inadmisible, es de una deslealtad con su ciudadanía y con la confianza de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud que yo, la verdad, es que no tengo casi ni palabras", ha reconocido la titular de Sanidad, que se ha mostrado convencida de que hay consejeros del PP "avergonzados del bochorno y del circo que han montado".

Además, ha apuntado directamente a la dirección nacional del PP y la Comunidad de Madrid: "No sé si esta orden la ha dado Génova 13 o la ha dado la señora Ayuso desde la Puerta del Sol, que son quienes han iniciado esta especie de guerra absurda contra la transparencia en un momento en que las pacientes están asustadas y están preocupadas", ha aseverado.

"No solamente han abandonado la transparencia y la información a los pacientes", ha recriminado García, sino también los puntos del orden del día relativos a los cribados neonatales o la ampliación del cribado de cáncer de colón, entre otros asuntos, así como el consenso de dejar la "política fuera" de estas reuniones y trabajar por los ciudadanos. "Han sido incapaces de quitarse la gorra del PP para entrar a una reunión de trabajo a trabajar con la gorra de gestores y consejeros", ha lamentado.

Así, García ha insistido en que los consejeros 'populares' han boicoteado "a su propia ciudanía". "No podemos admitir que el PP diga que es un insulto pedirles información y desde el Ministerio de Sanidad vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que lo consejeros del PP den respuesta y den información", ha advertido. "Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos", ha avanzado.

