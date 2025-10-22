Atención a la manera en la que Mercedes recoge cable con Verstappen

Toto Wolff, jefe de la escudería de Brackley, ha asegurado que "no hubo coqueteo intencionado" con el neerlandés.

Tras anunciar la pasada semana las renovaciones de George Russell y Andrea Kimi Antonelli para la próxima temporada, Toto Wolff fue uno de los principales protagonistas en el Gran Premio de Estados Unidos.

Inevitablemente, al dirigente austriaco le preguntaron por su decisión y, sobre todo, por Max Verstappen.

A lo largo de la temporada ambas partes, con más fuerza la germana, han 'tonteado' y el jefe de Mercedes se llegó a reunir con el neerlandés en un yate, pero según él todo fue una mera "coincidencia".

"No hubo coqueteo intencionado. Fue una coincidencia, todo está aclarado, los contratos están firmados y seguimos adelante", señaló Wolff en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Para muchos Russell llegó a estar en el alambre, pero también lo estuvo Antonelli, del que Toto no duda en absoluto.

"Nunca dudé de él. Su trayectoria en categorías inferiores y su personalidad hacen que fue la decisión correcta darle esta oportunidad", ha señalado.

Eso sí, el jefe de la marca de la estrella no niega que juntar a Verstappen con Russell sería increíble, pero parece que no quiere dar pie a más "coincidencias".

"Sería un gran espectáculo para todos, pero no queremos crear rumores. Kimi y George son nuestro foco y así seguirá siendo", ha zanjado.