Fernando Alonso responde: ¿Se puede comparar su 2007 con Hamilton a la 'guerra' entre McLaren y Verstappen?

El asturiano ha respondido a Zak Brown después de que el CEO de McLaren asegurase que ve similitudes entre esta temporada y la de 2007, cuando Raikkonen le arrebató la corona a los de Woking.

Tras el Gran Premio de Estados Unidos, donde Max Verstappen recortó distancias con Piastri y Norris, Zak Brown explicó que ve similitudes entre lo que está ocurriendo este año y lo que pasó en 2007.

Entonces, Fernando Alonso y Lewis Hamilton se disputaban el título, pero la guerra interna conllevó que Kimi Raikkonen terminase ganando el Mundial.

Sobre ello le han preguntado al ovetense en la previa del Gran Premio de México, donde afirmó que son situaciones distintas.

"No creo que la situación sea tan parecida a la de 2007. No estoy de acuerdo", expuso el bicampeón de Fórmula 1.

Alonso, de hecho, no quiso mojarse: "No lo sé. A ver qué tal llegan a Abu Dabi (la ultima prueba). Las cosas pueden cambiar rápidamente, carrera tras carrera, o incluso día tras día. En los entrenamientos libres, tenemos una sensación. Luego, en la clasificación, tenemos la sensación contraria. Y luego, en la carrera, depende de cómo se desarrolle. Puedes tener un contendiente diferente".

Eso sí, aseguró que le ha sorprendido ver la remontada de Verstappen: "Bueno, en cierto modo sí, porque McLaren dominó y Red Bull tuvo problemas con el ritmo del coche a mitad de temporada y ahora parece que están encontrando la dirección correcta con el coche. Cuando el coche esté lo suficientemente cerca, Max marca la diferencia, así que, por ese lado no es tanto una sorpresa".