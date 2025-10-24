Iker Casillas sufre el robo de cinco relojes de lujo a manos de una empleada del hogar y un vigilante de seguridad

Los detalles La Policía Nacional ha detenido a los dos ladrones, quienes habían sustraído cinco relojes de lujo de la vivienda del exjugador del Real Madrid y los habían sustituido por piezas de imitación. Fue el propio Casillas el que se dio cuenta de que se trataba de relojes falsos y denunció el robo.

Los robos en viviendas de deportistas son cada vez más comunes y el último afectado ha sido Iker Casillas. Los ladrones sustrajeron cinco relojes de lujo, valorados en 50.000 euros, de su hogar y los reemplazaron por imitaciones. Casillas descubrió el engaño al notar que los relojes eran falsos. Tras la denuncia, la Policía identificó como principales sospechosos a una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización. Se cree que el vigilante planeó el robo. Los agentes recuperaron un reloj robado y varias piezas, y hallaron relojes falsos en la casa de la pareja sospechosa.

Una vez denunciado el robo, la Policía ha detenido a los principales sospechosos: una empleada del hogar y un vigilante de seguridad de la urbanización en la que vive el exfutbolista. Las investigaciones apuntan a que habría sido el vigilante quien habría planeado el robo.

Los agentes han hallado varios relojes falsificados en la vivienda de la pareja con los que tendrían planeado llevar a cabo más 'cambiazos'. Además, han recuperado uno de los relojes robados y varias piezas de los demás.

Los relojes tenían inscripciones especiales para conmemorar la carrera del guardameta, como las fechas de las tres finales de la Liga de Campeones que ganó en el Real Madrid.

Una vez denunciados los hechos, los agentes no tardaron en dar con los sospechosos. Para ello, tendieron una emboscada a la empleada del hogar en la que ella cayó, por lo que no le quedó otra opción que confesar lo sucedido.

Los robos a futbolistas, cada vez más frecuentes

En los últimos años se han disparado los robos en las viviendas de las grandes estrellas del mundo del fútbol. Su exposición en redes sociales y el hecho de que los grupos criminales sepan cuándo se encuentran fuera de casa les convierte en las víctimas perfectas. En la mayoría de los casos, las sustracciones se producen mientras los deportistas se encuentran disputando un partido.

Sergio Ramos, que compartió vestuario con Casillas durante una década, sufrió un robo similar en 2012, cuando dos personas irrumpieron en su vivienda mientras él estaba en el interior con su hermano René. También sufrieron importantes robos los madridistas Casemiro, Lucas Vázquez o Isco Alarcón.

Pero este fenómeno no se produce solo en España. Se cuentan por decenas los futbolistas de los principales clubes de Europa que han visto cómo sus viviendas han sido asaltadas para llevarse dinero, joyas o relojes. Especialmente sonado ha sido el caso del PSG francés, pues cinco de sus futbolistas (Marquinhos, Thiago Silva, Ángel Di María, Mauro Icardi y Eric Maxim Choupo-Moting) sufrieron robos en unas pocas semanas.

