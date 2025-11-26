Vettel afirma que Aston Martin, Fernando Alonso y Newey pueden dar la 'campanada' en 2026

El expiloto alemán ha destacado la figura del ingeniero británico como la clave del proyecto de los de Silverstone: "Los recursos están ahí, la gente está ahí. ¿Por qué no? Lo veremos el año que viene".

Restando las citas de Qatar y Abu Dhabi para echar el telón de la presente temporada de Fórmula 1, todos los equipos a excepción de McLaren y Red Bull ya están completamente focalizados en 2026 y en el nuevo reglamento que se ejecutará en el 'Gran Circo'.

Durante su intervención en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'BeyondTheGrid', además de hablar de grandes rivales como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, Sebastian Vettel también ha analizado esa nueva 'era' que está por venir en la categoría.

De hecho, el análisis del alemán pasa por Aston Martin, que ha hecho una inversión multimillonaria para contar con un nuevo túnel de viento, con las instalaciones más vanguardistas de la F1 y con auténticos 'gurús' de la ingeniería como AdrianNewey o Enrico Cardile.

Eso sí, sabe que un proyecto de esta magnitud puede requerir tiempo: "Lleva tiempo adaptarse al nuevo túnel de viento, la fábrica, el simulador y la colaboración con Honda. Honda no sale de la nada, tiene años de experiencia. Los ingredientes están ahí, han estado ahí desde hace tiempo, pero sabemos lo difícil que es hacer ese click".

Eso sí, no descarta que Aston Martin, Fernando Alonso y Newey pueden dar la 'campanada': "Los recursos están ahí, la gente está ahí. ¿Por qué no? Lo veremos el año que viene".

"Dependerá mucho de la unidad de potencia, va a estar entre los grandes equipos y Aston Martin, desde el punto de vista de los recursos, lo sé, porque he visto el proyecto cuando empecé y ahora han terminado", ha señalado.

Para Vettel, la figura de Newey puede ser la clave del proyecto: "Ha estado tanto tiempo en Red Bull y la oportunidad está ahí, despierta algo en él para afrontar este reto. Tiene una cualidad que no muchos tienen, está obsesionado con las carreras, le encantan y es como un niño cuando hablamos de carreras modernas y ése es el mejor piloto que puedes tener".

"Si Aston Martin es capaz de darle el entorno para encontrar eso, para desatarlo, puede ser no una bala mágica, pero sí una gran contribución a un gran coche", ha zanjado el expiloto alemán, que cerró su carrera en el equipo de Silverstone.