Todos los secretos de la Navidad en el Bernabéu: del lago helado a un tobogán desde las gradas

Las entradas ya están agotadas y se espera que más de 50.000 personas acudan a la 'Mavidad' en el Bernabéu.

Así va a ser el Bernabéu en Navidad, será 'Mavidad'. Cuatro horas de experiencia que podrán disfrutar más de 50.000 personas.

El río de la magia para patinar sobre hielo, el parque de las nieves son simulador de snowboard o minigolf. También talleres para niños en la fábrica de la ilusión o el lago helado, donde los coches de choque se deslizan.

Pero lo más espectacular nunca antes visto es el tobogán gigante, desde las gradas hasta el césped.

Las entradas se agotaron en pocas horas para vivir esta experiencia mágica.