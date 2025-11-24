El jefe de Ferrari responde al pesimismo de Hamilton: "Puedo entender su reacción, pero..."

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, dice que deben "calmarse": "Hay que discutir qué ocurre y centrarnos en las dos próximas citas...".

"Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi vida". Esto dijo Lewis Hamilton después del Gran Premio de Las Vegas donde fue octavo. Lejísimos, una vez más, de los mejores. Pero Ferrari no aprueba ese pesimismo. Su jefe, Fred Vasseur, dice que no deben perder el foco.

Así lo ha dicho Vasseur: "Puedo entender la reacción de Lewis Hamilton justo después de la carrera, pero tenemos que calmarnos, discutir y centrarnos en las dos próximas citas, porque en las dos siguientes carreras estaremos de vuelta".

Cree que el inglés debería ir poco a poco en el fin de semana: "Hay que tener en cuenta también que Lewis estaba allí en los Libres 1, y en la FP2 el ritmo era bueno. Tenemos que construir el fin de semana así, y seguro que empezar desde el último lugar no es la mejor manera de tener buenos resultados".

Según Vasseur, no le viene bien hablar con la prensa al acabar la carrera: "El encuentro con la televisión cinco minutos después de la carrera, cuando has tenido un día malo, es muy duro para ellos".

"En este caso estarías enfadado, pero no puedes culparles bajo ninguna circunstancia, y creo que es bastante normal, humano, a veces por la radio o justo después de una sesión estar un poco, no enfadado, pero sí un poco emocionado. Ahora, lo más importante no es lo que dicen los pilotos en la televisión, sino lo que hacen el lunes por la mañana con el equipo para intentar hacerlo mejor, e intentar empujarles a todos a ello; este es más el trabajo de los pilotos que la televisión", apunta Vasseur.

El fin de semana de Lewis ha sido para olvidar. Otro más. Su futuro en Ferrari, a pesar de tener contrato, está más en duda que nunca.