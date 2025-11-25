'Jugones'
Nuevo récord de apnea: Katerina Sadurska, más de 3 minutos y a 80 metros de profundidad
La buceadora ucraniana ha logrado su octavo récord mundial: "Sin ningún material adicional, sólo controlando la respiración...".
Nuevo récord mundial de apnea. Más de tres minutos sin respirar a más 80 metros de profundidad. Es la ucraniana Katerina Sadurska quien lo ha conseguido.
Descendió en caída libre, sin aletas, sólo con su propio peso. Hasta alcanzar los 86 metros y establecer su octavo récord mundial.
Ella mismo lo explica: "Sin ningún material adicional, sólo controlando la respiración. Esta disciplina está considerada como la más dura".