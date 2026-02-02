El confuso mensaje de Button tras convertirse en embajador de Aston Martin: "No va a ser cosa de un año..."

El nuevo embajador de Aston Martin dice que el proyecto "no es cosa de un año" y cree que pueden llegar a la parte alta de la parrilla en el futuro.

Aston Martin sigue construyendo su equipo de Fórmula 1. Su nueva incorporación como embajador de la escudería es Jenson Button, campeón en el año 2009 con el equipo BrawnGP. Uno de los hombres de confianza de Fernando Alonso, con quien compartió equipo varios años.

Jenson ha celebrado así su nuevo trabajo: "Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador para el equipo y la historia del deporte es realmente emocionante. La nueva colaboración de Honda con el equipo fue un gran atractivo y espero aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo rol como embajador. La temporada 2026 será fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una verdadera oportunidad. ¡Estoy deseando que llegue Melbourne!".

Sin embargo, en una entrevista a 'The Athletic' ha dejado un mensaje confuso en el que desliza que en este 2026 no podrán estar en la parte alta de la parrilla con las nuevas normas.

"No creo que sea cosa de un año. Definitivamente será en los próximos años, pero la lucha por volver al frente está ahí", dice el expiloto inglés.

Pero sí cree que la unión entre Aston Martin y Honda es fundamental para llegar al éxito en la Fórmula 1: "Con Honda como socio no veo ninguna razón para que eso no suceda".

Llegará el éxito, pero a largo plazo. Por lo que Button no cree que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan luchar en la parte alta de la tabla dentro de un mes en el Gran Premio de Australia.