El próximo objetivo de Alcaraz después de conquistar Australia: "No quiero dejar nada a nadie"

Carlitos ya piensa en Roland Garros y en un nuevo Grand Slam para su palmarés: "Odio perder, esa es mi motivación".

Con el séptimo Grand Slam bajo el brazo, el Open de Australia, Carlos Alcaraz ya piensa en el octavo. El siguiente es Roland Garros y el murciano ya lo ha mencionado en las entrevistas posteriores a proclamarse campeón del torneo de la ciudad de Melbourne.

En 'Punto de Break' deja claro cuál es su siguiente objetivo: "Ya estoy pensando en Roland Garros, voy a intentar no dejar nada a nadie".

"Es pensar, bueno, ya tengo Australia, voy a celebrarlo, voy a disfrutarlo, voy a saborear el momento que sabemos que es muy complicado obtener un trofeo como este tipo. Pero mi cabeza ya es Roland Garros y ver qué podemos hacer en Roland Garros e ir poco a poco porque la temporada es muy larga, donde hay muchos torneos, pero obviamente sería una auténtica locura el hecho de algún año pelearlo", reflexiona el número 1 del mundo, que aumenta su ventaja sobre Jannik Sinner.

Su motivación es ganar y ganar: "Odio perder, esa es mi motivación: intentar perder lo menos posible. Hay torneos que realmente quiero ganar al menos una vez".

"Quiero completar todos los Masters 1000, intentar ganar cada uno de ellos al menos una vez. También las ATP Finals y la Copa Davis. La Copa Davis es otro objetivo; me gustaría muchísimo conseguirla para mi país, para España. Tengo otros objetivos marcados para la temporada y voy a intentar estar preparado para alcanzarlos", detalla el tenista murciano.

El objetivo son los Grand Slams, pero no quiere renunciar a ganar cada torneo en el que participa: "Hemos aprendido a intentar disfrutar del momento. Y sobre todo, darte cuenta de que conseguirlo es muy complicado y yo creo que eso es la mejor manera de hacerlo, para luego poder seguir trabajando y darte la oportunidad de seguir consiguiendo Grand Slams".

"Para mí es muy importante y es algo que vamos a pararnos y disfrutar del momento y darnos cuenta de que lo que he conseguido es complicado", cierra Alcaraz.