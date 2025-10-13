"Mi Superman, pero en la vida real"
Hugo, el joven de 14 años al que Kike García salvó la vida: "Es mi héroe"
El veterano delantero del Espanyol fue el primero en reaccionar después de que al chico le diera un paro cardiaco en un partido.
Kike García, delantero del Espanyol, salvó a vida de Hugo, un chaval de 14 años, mientras entrenaba en un campo contiguo al que estaba el joven jugando.
'Jugones' ha estado con el chico. "Hicimos un minipartido donde metí un par de goles. Eso es de lo único que me acuerdo", explica.
"Luego me contaron cuando me desperté en el hospital que me había dado un paro cardiaco", recuerda Hugo.
Marina Tárraga, su madre, califica a Kike como el ángel de la guarda de su hijo: "A través de una marquesina vio caer a mi hijo y reaccionó el primero. Es el ángel de mi hijo".
"Me quedé flipando. Es mi héroe, mi Superman pero en la vida real", afirma un ilusionado Hugo que ha podido conocer a su ídolo a pesar de estar aún en pleno proceso de recuperación.