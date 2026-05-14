¿Cuándo podrán Aston Martin y Fernando Alonso beneficiarse del ADUO? La FIA detalla cómo funcionará

Escuderías y fabricantes como Honda y Aston Martin podrían recibir ayuda para reducir la distancia con el resto de equipos a partir del GP de Canadá, dependiendo de los resultados obtenidos.

La Fórmula 1 vuelve tras su segundo parón esta temporada. La competición volverá a vivir otra carrera con el GP de Canadá, en donde algunas escuderías podrán comenzar a beneficiarse de las ayudas del sistema ADUO. A pesar de las muchas incógnitas que presenta, la FIA ha detallado cómo funcionará.

Este miércoles, el máximo organismo del automovilismo ha emitido un comunicado explicando en qué consiste el ADUO, además de señalar cuándo y cómo se incorporará a la F1. En concreto, la FIA ha informado que dos semanas después de la carrera del próximo 24 de mayo se anunciará qué equipos podrán acogerse a dicha ayuda.

De esta forma, con los resultados del GP de Canadá, en el cual ya se han aplicado los cambios en el reglamento, se determinará qué escuderías pueden aplicar el ADUO y emplearlo a partir del siguiente GP de Mónaco.

Aquellos equipos que hayan sido seleccionados para beneficiarse del sistema ADUO dejarán de estar descolgados de sus rivales y reducirán la distancia entre ellos. Así, escuderías como Aston Martin y motoristas como Honda podrán mejorar el motor del AMR26, lo cual ayudará a Fernando Alonso y Lance Stroll a pegarse más al resto de pilotos.

Esta ayuda, además de reducir la diferencia entre los equipos, aportará más presupuesto a las escuderías implicadas, según el porcentaje de desventaja en el que se encuentren, y más horas de pruebas para desarrollar las mejoras.

En conclusión, los equipos con peores resultados como Cadillac o Aston Martin, que cuentan con mucha desventaja frente al resto, recibirán ciertas ayudas reguladas para mejorar su rendimiento sin llegar a superar a sus rivales, sino para acercarse a ellos.

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