Honda recuerda el terrible estado del brazo de Márquez en 2022: "Se aguantaba por los pelos"

Albert Puig, jefe de Honda, habla de cómo era la situación de Marc en Mugello de la temporada 2022, cuando decidió volver a pasar por quirófano por cuarta vez.

Marc Márquez pasó un auténtico calvario con las lesiones en Honda con su brazo derecho. Fue operado hasta en cuatro ocasiones. No podía tirar de la moto, sobre todo en una carrera larga. Y encadenó muchísimas caídas. Por eso decidió parar del todo para recuperarse... y después apostar por ir a Gresini.

Su exjefe en Honda, Albert Puig, ha contado en 'DAZN' cómo fue aquella decisión de operarse por cuarta vez: "¿Cómo fue? ¿Cómo va a ser? Tienes a un deportista top... y los que estábamos ahí lo sabíamos, tenía el brazo que se aguantaba por los pelos. Él fue muy valiente al tomar la decisión".

No podía competir una carrera completa: "El momento que decide: 'Tengo que parar para recuperarme de verdad' es en el que reconoce que no puede seguir al nivel que él quiere. Tenía el brazo... para que se entienda, no lo tenía alineado, con lo cual eso te genera unas tensiones dentro del brazo, una pérdida de fuerza, una posición que no es la correcta para ir en moto, te crea una fatiga, un cansancio, un dolor. Una vuelta, dos vueltas, tirar un tiempo rápido, lo puedes hacer, pero una carrera de 45 minutos, con los pilotos que hay, que todo el mundo va rápido, hoy en las carreras se corre a tope, desde la salida, era muy complicado, tienes que estar a tope".

La Honda no le ayudó. Puig lo reconoce: "Veía que la cosa no iba avanzando como a él le gustaría, en todos lo niveles, sobre todo, a nivel físico, pero nuestra moto, en ese tiempo, no estaba evolucionando mucho. Fue un cúmulo de circunstancias, que si se te juntan, en este deporte, estás perdido".

"Si físicamente no estás bien y técnicamente no tienes un soporte importante, ya puedes ser quien seas que el domingo no vas a estar ahí delante", explica el jefe de la marca japonesa.

Sobre su lesión en Jerez de 2020, cuando empezó la pesadilla, Puig está convencido de que también habría sido campeón ese año sin caídas: "Aquel año, hubiera ganado, habría destrozado el campeonato, otra vez. Iba muy rápido, iba mucho más rápido que el resto. Sinceramente, no lo digo por nada, creo que era una cosa sabida".