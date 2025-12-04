La genial reacción de Alonso a una pregunta sobre Verstappen: "Esto ocurre desde hace 19 años..."

Al piloto de Aston Martin le preguntaron si la F1 "podría tener un campeón del mundo que no sea el mejor piloto" si Max se queda sin título.

En Abu Dhabi se decide el campeón de la Fórmula 1. Lando Norris tiene doce puntos de ventaja, pero Max Verstappen acecha. Y a Fernando Alonso le han cuestionado qué pasaría en esta Fórmula 1 si Max no es campeón y, por tanto, "no gana el mejor piloto de la parrilla".

Fernando respondió contundente: "Esto lleva ocurriendo los últimos 19 años. Así que será la vigésima vez que pasa". Una respuesta que provocó las risas.

No se mojó sobre a quién ve levantando el título: "Nunca se sabe nunca se sabe... siempre es una suposición. Es difícil de responder, creo que todos sabemos que Max es un piloto increíble y que está sacando el máximo partido al coche y a algunas de las carreras que ha ganado este año. Quizá no dependía del coche, dependía de él y también del año pasado, pero sí, nunca se sabe. En mi caso, todos diríamos que podemos ganar el campeonato con el mejor coche, todos tenemos esa confianza en nosotros mismos, pero es una pregunta incontestable".

Es una lucha a tres. Como en 2010. Con Fernando en la pelea y ganador final el que tenía menos opciones, el tercero: Sebastian Vettel. Ese es el caso de Oscar Piastri ahora.

"La última vez que hubo tres pilotos fue en 2010. Así que sí, no lo sé, es difícil predecirlo. Siempre piensas que el líder tiene ventaja porque tiene margen en cuanto a resultados y puedes tomártelo con más calma, pero la Fórmula 1 es impredecible. Salió el coche de seguridad en 2010, pero no cogerlo fue una mala decisión. Salió el coche de seguridad la semana pasada, y también fue una mala decisión no hacerlo, pero estas cosas pueden pasar en una carrera de Fórmula 1, así que no está garantizado ni siquiera liderando el campeonato", dice Fernando.

El piloto asturiano ya dijo que disfrutaría desde su coche de la pelea. En numerosas ocasiones se le ha escuchado por radio comentar qué estaba ocurriendo en la carrera al verlo por las pantallas del circuito.