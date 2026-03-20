Oficial: Jonathan Wheatley se marcha de Audi... ¿rumbo a Aston Martin?

El británico abandona la escudería alemana después de casi un año al frente de la misma. Mattia Binotto asumirá el rol de jefe de equipo.

Jonathan Wheatley abandonará el equipo Audi de forma inmediata. Así ha comunicado el propio equipo alemán la salida del británico en un comunicado oficial, en el que se indica que la salida de Wheatley del equipo Audi se debe a "motivos personales".

Aunque todo parece indicar que esos motivos se deben a que otro equipo podría estar llamando a su puerta, el de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Según varios medios especializados, Jonathan Wheatley se convertiría en el nuevo jefe de equipo de Aston Martin, y Adrian Newey volvería al trabajo más técnico.

De ahora en adelante, Mattia Binotto asumirá la labor de jefe de equipo mientras sigue siendo director del proyecto de Audi F1. Un trabajo que no es nuevo para el italiano, ya que fue jefe de equipo de Ferrari entre 2019 y 2022, justo antes de la legada de Fréderic Vasseur.

Un anuncio que llega en un momento de la temporada clave. A falta de una carrera para que comience el parón del mes de abril, este cambio es de vital importancia para un equipo Audi que ha empezado con buen pie su andadura en la Fórmula 1.