'Bombazo' en Aston Martin: Andy Cowell, con desavenencias con Adrian Newey, dejará el equipo

'PlanetF1' informa que el ex de Mercedes abandonará la escudería al término de la presente temporada tras ver cómo su puesto en el equipo ha degradado.

"Cowell y Newey no han estado de acuerdo"

A poco más de una hora de la presentación del AMR26, el nuevo monoplaza de Aston Martin, 'PlanetF1' ha anunciado que Andy Cowell dejará el equipo británico al término de la presente temporada.

De hecho, el citado medio apunta que el ex de Mercedes terminará su relación con el equipo en junio de 2026.

Todo llega por una "una falta de compatibilidad con la forma en que ha evolucionado su papel dentro del equipo".

Cabe recordar que Newey aterrizó en Aston Martin en octubre de 2024 reemplazando a Mike Krack como director del equipo.

Sin embargo, tras el fichaje de Adrian Newey y su ascenso a jefe de la escudería, Cowell pasó a ser director de estrategia del equipo, lo que "puede verse como una degradación".

De hecho, parece que su relación con el ex de Red Bull no está siendo la mejor: "Cowell y Newey no han estado de acuerdo en gran parte en temas de diseño, ni en la dinámica de su estructura de liderazgo".