La polémica y los problemas continúan sobrevolando al equipo Alpine en la Fórmula 1. Más allá de la crisis de resultados a la que tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly tienen que hacer frente por la falta de ritmo de su monoplaza, los franceses tienen que superar los continuos despidos de los directivos por parte de Renault.

Unos despidos que, tal y como ha comentado Luca de Meo, CEO de Renault, a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport Italia', se produjeron por las promesas incumplidas por parte de Otmar Szafnauer.

"Me prometieron cosas que no se cumplieron. No es que yo les obligara a fijar objetivos, sino que ellos mismos los fijaron", asegura De Meo.

Los objetivos a los que se refiere el mandamás de Renault son, entre otros, las famosas 100 carreras para volver a ganar en la Fórmula 1. Algo que, como es lógico, no han podido conseguir a pesar de la promesa del que entonces era jefe de equipo de Alpine, Szafnauer.

Ahora, con la más que probable llegada de Andretti al 'Gran Circo' y con los rumores de que Alpine podría vender su plaza en la Fórmula 1, el futuro de los galos está más en el aire que nunca y los resultados que obtengan en las nueve carreras restantes podrían ser fundamentales para el devenir de la marca.