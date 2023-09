Alpine y el motor Renault lo están pasando rematadamente mal en esta temporada 2023 de la Fórmula 1. A pesar de los dos podios de Esteban Ocon y Pierre Gasly, su balance no es nada nuevo. Y de cara al nuevo reglamento quieren un importante cambio.

La escudería francesa habría pedido a la FIA una regulación para igualar el rendimiento de los motores: Mercedes, Ferrari, Honda y Renault.

Y Toto Wolff, jefe de la escudería de las flechas de plata, ha criticado duramente a Alpine en 'The Race': "Este sería el principio del fin. No es algo que Mercedes respaldaría...".

"Tocar cualquier tipo de flujo de combustible es una catástrofe y una declaración de quiebra para la F1, nunca debería hablarse de este tipo de regulaciones", dice el director de Mercedes.

Con el "no" de Mercedes, sí tiene el "ok" de Red Bull: "Creo que si hay un déficit que sea claro en la homologación, es algo en lo que deberíamos ser sensatos, de lo contrario, estarás siempre por detrás durante dos años. No me opondría a una discusión sensata".

En el año 2026 entra en vigor una nueva reglamentación de motores en la F1. Aston Martin cambiará Mercedes por Honda y Red Bull trabajará con motores Ford.