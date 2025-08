La frustración de Carlos Sainz con Williams: "Haces una qualy perfecta y..."

El piloto madrileño ha terminado la clasificación en Hungaroring en 13º posición, un resultado muy por encima de las posibilidades de su monoplaza pero que no satisface el hambre del español.

Carlos Sainz ha maximizado el rendimiento de un Williams FW47 que no da para más. El madrileño ha sido 13º en la clasificación del Gran Premio de Hungría en su mejor sábado del año.

A pesar, de la gran actuación del español, el ritmo del monoplaza ha sido insuficiente para meterse en la Q3 pero resulta todo un éxito para un coche que se ha encontrado lejos del top 15 durante todo el fin de semana. De hecho, su compañero, Alex Albon, quedó eliminado en la Q1 en última posición.

"Ha sido un fin de semana muy complicado para todo el equipo, quizá esperábamos un poco más después de la mejora del pasado fin de semana, confiando en que también mejorara el apoyo aerodinámico en curvas medias y largas, donde sabemos que somos muy débiles. Pero la realidad es que hemos estado fuera del top 15 todo el fin de semana", explicó.

Aún así, el piloto valoró positivamente su rendimiento individual: "Al final volvimos a una configuración que conozco, un coche que sé cómo pilotar, y me ha dado la mejor clasificación del año. He encontrado buen agarre y he hecho buenas vueltas".

A pesar de ello, no escondió su decepción: "Haces una qualy perfecta, gestionas bien todo el fin de semana y el coche, en su mejor versión, está para ser 15º. Hemos tenido fines de semana donde podíamos ser quintos o sextos... Es el año que estoy teniendo".

De cara al domingo, la situación se prevé complicada, aunque la aparición de la lluvia mantendría la esperanza del madrileño de puntuar: "Creo que no vamos a tener ritmo de carrera para estar en el top 10. Pero al mismo tiempo, el agua podría significar que los puntos sean más posibles. Así que sí, daría la bienvenida al tiempo húmedo".

A pesar de las circunstancias, Carlos Sainz ha expresado sus planes y objetivos de cara a lo que resta de temporada: "Creo que tengo que centrarme en seguir haciendo lo mismo una y otra vez en la segunda mitad del año y ver qué trae eso, después de una temporada bastante frustrante".