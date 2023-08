Guenther Steiner es de esos jefes de equipo que siempre hablan claro. Bien lo saben en Mercedes. Bien lo sabe Mick Schumacher. Bien lo sabe Fernando Alonso. El mandamás de Haas, en esta ocasión, ha puesto el foco en la opción de que, en un futuro no muy lejano, veamos no diez sino once o doce equipos en la parrilla del Mundial de F1... y parece que no está del todo feliz.

Porque para él que entre Andretti, por ejemplo, es un riesgo tremendo. Para él, jefe del de momento único equipo estadounidense de la F1, que pueda haber un undécimo equipo podría romper el equilibrio y la armonía económica existente.

"Ahora tienes diez equipos, que son muy estables tanto a nivel técnico como a nivel financiero", empieza Steiner.

Y luego suelta la bomba: "Si metes a otro equipo quizá se vea en peligro en tres o en cuatro años. Quizá ahí sólo nos queden ocho o nueve escuderías".

"El negocio lo lleva la FOM, deberá asegurarse de que esto es sostenible", insiste Steiner.

Porque él es de ideas claras: Mi opinión no ha cambiado. Sigue igual".

Todo puede suceder en la F1. Desde que no pase nada a que entren uno o dos equipos, con a saber qué motoristas y quién sabe si la llegada de Cadillac, Porsche o un equipo Alpinemotorizando a varias marcas con Renault.

De momento, Steiner es uno más de los no pocos escépticos en el paddock sobre la posible entrada de Andretti en la F1.