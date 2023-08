Llegar a la Fórmula 1 es uno de los retos más difíciles que hay para cualquier piloto de automovilismo y, cuando llegan, lo es aún más convertirse en campeón del mundo o simplemente ganar un Gran Premio. Es por ello por lo que aquellos pilotos que si llegan a ser campeones tienen un valor añadido y pasan considerarse, además, como los mejores de la historia.

Precisamente sobre ello ha hablado Esteban Ocon, piloto de Alpine, a través de unas declaraciones recogidas por 'GP Blog'. En ellas, Ocon asegura que Max Verstappen se encuentra bastante por encima del resto de pilotos de la parrilla en cuanto al nivel demostrado.

"Max se merece totalmente todo el éxito que está cosechando en este momento. Lo ha hecho con Red Bull es más que impresionante, es increíble. He corrido contra él en karting, en monoplazas y también en Fórmula 1. Es, claramente, el mejor piloto de la parrilla a día de hoy", asegura el francés.

Asimismo, Ocon remarca que, como cualquier piloto de la parrilla, está en la Fórmula 1 con el único objetivo de ser campeón del mundo. Algo que hoy en día parece complicado: "Estoy en Fórmula 1 para ser campeón del mundo".

"Es en lo único que pienso cuando entro en un 'paddock', no estoy aquí sólo para participar y sumar puntos. Quiero ganar carreras y subirme más veces al podio. Tengo que creer y estoy creyendo, que si estoy en el coche adecuado, puedo luchar por un Mundial", añade.

Además, el galo considera que si un piloto no tiene esa mentalidad, quizás no debería "estar en la Fórmula 1": "Quiero ser campeón del mundo y lo voy a dar todo hasta que no pueda más. Siempre he creído que si trabajas lo suficiente, tu momento acabará llegando. He tenido ocasiones en las que las cosas no han ido como quería, pero no he dejado de centrarme en mí, en hacer un buen trabajo y conseguir resultados".