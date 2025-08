Verstappen no encuentra respuestas al rendimiento del Red Bull: "Ahora, nada funciona..."

Max Verstappen está teniendo un fin de semana muy complicado en Budapest. En un circuito donde no se esperaba que Red Bull pudiera competir por la victoria, al menos sí se esperaba a los austríacos luchando por el podio.

Nada más lejos de la realidad. Verstappen ha finalizado en 8ª posición en la clasificación de este Gran Premio de Hungría, sin ritmo para llegar a las posiciones altas y casi cayendo en Q2: "No parece que lo hayamos encontrado el ritmo. Lo hemos intentado mucho como equipo y, por desgracia, nada ha ayudado realmente a nuestro equilibrio".

"Este fin de semana, desde la primera vuelta, se notaba que algo fallaba. Hemos dado muchas vueltas al coche, pero nada nos daba una dirección clara. Ese es el mayor problema. Normalmente, cuando cambias mucho en los laterales, siempre hay aspectos positivos y negativos. Ahora, nada funciona", agregó.

"Teniendo en cuenta todo el fin de semana, creo que estamos contentos de estar en la Q3. Porque he estado más fuera del top 10 que dentro. Ha sido difícil todo el fin de semana. No había agarre, ni delante ni detrás. Lo mismo en la clasificación. Para mí no ha sido realmente una sorpresa. Simplemente he pilotado como ya me sentía todo el fin de semana", añadió.

"Nunca pensé que fuera a ser el fin de semana más fuerte para nosotros aquí. Pero creo que nadie lo esperaba. Ya no estamos luchando por el campeonato. Solo intentas tener buenos fines de semana aquí y allá. Este ha sido claramente uno malo hasta ahora", concluyó.