La curiosa radio de Sainz al enterarse de que podía conseguir la 'pole' en Bakú: "Podéis bailar..."

El madrileño rozó asegurarse salir primero en la carrera del domingo pero un 'vueltón' de Verstappen en el último suspiro tiró por tierra sus opciones de 'pole'.

Carlos Sainz ha firmado la mejor clasificación de toda la temporada. En un año en el que el ex de Ferrari está viviendo uno de sus momentos más complicados como piloto, Sainz ha conseguido firmar el segundo mejor tiempo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

En una de sus mejores actuaciones con el Williams, Carlos consiguió mantener la calma en una 'qualy' que estaba siendo un auténtico caos. Los accidentes de Charles Leclerc y de Oscar Piastri le situaron en primera posición en la Q3 con una bandera roja en pista y con la aparición de la lluvia.

Solo quedaban tres minutos para el final de la sesión y tras el choque de Leclerc, Carlos exclamó por radio: "Podéis empezar a bailar para ver si llueve más, ¿no?".

El madrileño ansiaba la presencia de la lluvia para tener muchas más posibilidades de terminar con la 'pole' en el bolsillo. Sin embargo, Sainz no tuvo la fortuna ni la lluvia suficiente como para evitar que Max Verstappen, tras una vuelta espectacular, le arrebatara la primera posición en el último suspiro de la clasificación.

A pesar del varapalo de haber perdido la 'pole' al final, Sainz vuelve a recuperar buenas sensaciones con un monoplaza con el que venía de tener grandes premios muy pobres. En la carrera del domingo, aspirará al podio.