Carlos Sainz cumple su palabra con Williams: ojo a su remontada en 2025

El piloto español acumula 32 puntos en las últimas seis carreras y pelea contra Hulkenberg y Hadjar por la décima plaza en la clasificación.

Carlos Sainz encarrila la recta final de su décima temporada en la Fórmula 1 con unos resultados muy diferentes a los esperados tras su llegada a Williams.

El madrileño recaló en la escudería británica después de correr para Ferrari durante cuatro años y cosechar grandes victorias como la del GP de México, última victoria de la escudería italiana.

El piloto aseguró nada más llegar a Grove que le llevaría tiempo adaptarse al nuevo monoplaza, por lo que no obtendría buenos resultados esta temporada.

Pese a que el comienzo de año con el FW47 no fue el mejor, Sainz consiguió 16 puntos en las primeras 16 carreras mientras se adaptaba al coche. Sin embargo, esta dinámica ha cambiado en los últimos seis GP, donde el español ha sumado 32 puntos.

Actualmente, se encuentra en undécima posición en la clasificación general de pilotos, y a falta de dos carreras en Qatar y Abu Dhabi, Sainz ansía con sobrepasar la parte baja de la tabla.

Para ello, deberá obtener más puntos que Nico Hulkenberg e Isack Hadjar, los cuales se encuentran en décima y novena posición con 49 y 51 puntos, respectivamente.

Buenas sensaciones con Williams

El podio obtenido en Bakú y la quinta plaza que registró en Las Vegas, gracias a la doble descalificación de los McLaren, han beneficiado a Sainz, quien ya coge cada vez más confianza con Williams.

"Tenemos que estar contentos con el quinto puesto, ya que creo que hicimos un buen trabajo y ejecutamos bien la carrera. Quizás fuimos un poco conservadores con nuestras paradas en boxes y podríamos haber hecho que Leclerc y Piastri lucharan por las posiciones en pista, pero todo esto es una buena lección", comentó Carlos tras terminar la carrera en el 'circuito del pecado'.

En caso de que el español finalice la temporada en décima posición o adelante habrá cumplido con creces sus objetivos marcados nada más aterrizar en la escudería británica, y buscará un reto mayor en 2026 con los de Grove.