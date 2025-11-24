Carlos Sainz aviva los rumores sobre su regreso a Ferrari: "Allí dejé a muchos buenos amigos"

El piloto español participó en un coloquio de Williams con sus fans y dedicó unas palabras a los italianos: "Incluso, si este año estuvieran ganando, me alegraría por ellos".

Carlos Sainz continúa dando guerra y este fin de semana no ha defraudado a sus seguidores. El piloto de Williams acabó el GP de Las Vegas en 7ª posición, pero finalmente recaló en el 5º puesto tras la desclasificación doble de los McLaren de Norris y Piastri.

El español comenzó su periplo por el circuito norteamericano con buenas sensaciones tras sellar una Q3 sensacional y salir tercero en la carrera.

Antes de la carrera, durante un pequeño coloquio entre la escudería británica y sus seguidores, un fan le preguntó a Sainz qué se sentía al ser el último piloto de Ferrari en ganar un Gran Premio.

El madrileño se quedó atónito ante la pregunta, aunque dedicó unas palabras a la que fue se casa durante cuatro años.

"Bien, pero al mismo tiempo... Honestamente, deseo a Ferrari, Charles (Leclerc), Lewis (Hamilton) y a todos los que están allí lo mejor", contestó Sainz.

"Incluso, si este año estuvieran ganando, me alegraría por ellos. Allí dejé a muchos buenos amigos, y honestamente pensé que este año podrían ganar", concluyó el piloto.

Volver a Ferrari

Estas palabras de Sainz han sido muy comentadas entre los seguidores de la Fórmula 1 debido a los continuos rumores que han salido sobre el posible regreso del español a Maranello.

Sobre todo, después de que el periodista francés Marc Limacher anunciase dicho movimiento en medio de la debacle de la escudería italiana por los malos resultados de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y la sonada salida del británico.

Sainz termina contrato con Williams en 2026, al igual que Hamilton, y desde Maranello parece que aún tienen las puertas abiertas para su expiloto.