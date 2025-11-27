Ahora

"Estaba tan abrumado..."

"No quería jugar, solo quería irme a casa": el sentir de un tenista al enfrentarse a Carlos Alcaraz

Mark Lajal, número 148 del mundo, ha recordado su derrota ante el murciano en primera ronda de Wimbledon 2024.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazAgencia EFE

Saltar a pista, más si es en un Grand Slam, y ver al otro lado a Carlos Alcaraz debe imponer a cualquiera.

El murciano, que ha terminado 2025 como número 1 del mundo tras ganar Roland Garros y el US Open, es junto a JannikSinner el rival a batir en el circuito.

Y el resto de tenistas, que se encuentran a años luz de los dos mejores jugadores del mundo, son conscientes de que deben sudar tinta china para derrotarles.

De hecho, algunos ya saltan a pista sabiendo que llevan una especie de 'break' en contra. Esto es lo que sintió Mark Lajal en Wimbledon 2024.

El estonio, número 148 del mundo, ha recordado qué ocurrió en primera ronda del 'major' británico cuando se enfrentó contra Alcaraz.

Carlitos se llevó el partido en tres sets (7−6(3), 7–5 y 6–2) y terminó alzando el título tras 'barrer' a Djokovic en la final.

"Antes del partido, estaba tan abrumado por la emoción que estaba a punto de irme, estaba muy nervioso. No quería jugar; solo quería irme a casa", ha explicado Lajal en 'Claytenis'.

