Carlos Sainz cuestiona una decisión de Williams y asegura que "aspira a más"

El piloto español acabó el GP de Las Vegas en quinta posición, aunque lamenta no haber luchado más contra Leclerc o Piastri por una decisión de su escudería.

El GP de Las Vegas ha dejado un cúmulo de sorpresas y críticas al circuito, además de un final de temporada apuradísimo que se decidirá en Qatar y Abu Dhabi.

Más allá de la polémica doble descalificación de los McLaren y la victoria de Max Verstappen, uno de los "ganadores" de la carrera fue Carlos Sainz.

El piloto de Williams acabó en 5ª posición tras la penalización de los comisarios de la FIA a Lando Norris y Oscar Piastri, y salió con buenas sensaciones tras hacer "un buen trabajo" en una carrera "bien gestionada".

Pese a que el madrileño dejó el Las Vegas Street Circuit de la mejor manera, Sainz no dudó en cuestionar una decisión de su escudería en relación con una de las paradas en boxes que fue obligado a ejecutar.

"Jugamos a lo seguro e intentamos ganarle la partida a Hadjar en lugar de a Charles y Piastri. Probablemente perdimos algunas posiciones en ese momento", comentó el piloto sobre la conservadora decisión de Williams.

"Estábamos a solo tres o cuatro segundos de Piastri y Charles en un Ferrari y un McLaren, pero en general creo que tenemos que estar satisfechos con eso", se conformaba Sainz.

Conformes con la séptima plaza

A pesar de la queja de Sainz y de que el español cree que puede aspirar a luchar por más en este tipo de situaciones, desde la escudería británica señalan que la 7ª posición era el objetivo a cumplir.

"Bien hecho por Carlos, séptimo era donde el coche estaba en cuanto al ritmo de carrera hoy y finalmente ha conseguido todo lo que estaba al alcance", comentó James Vowles, jefe de Williams, tras la carrera.

A dos GP de que termine la temporada, Sainz se encuentra en undécima posición en la clasificación de pilotos con 48 puntos, uno por debajo de Nico Hulkenberg (49) y a tres de Isack Hadjar (51). Por lo que el español aspira a arrebatarle la plaza a alguno de los dos a fin de acabar el año en la mejor posición.