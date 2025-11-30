Caos en el GP de Qatar: ¡hasta quince coches entraron en 'boxes' a la vez!

Un accidente entre Hulkenberg y Gasly provocó la salida del 'Safety Car' en las primeras vueltas. El 'pitlane' se llenó de coches cambiando neumáticos. Hasta quince monoplazas pararon a la vez.

El comienzo del Gran Premio de Qatar ha sido una auténtica locura. A pesar de haberse producido una salida limpia, en la que no se ha producido ningún 'toque', en la vuelta siete ha sucedido un accidente que ha provocado el caos en el circuito Internacional de Lusail.

Nico Hulkenberg intentaba adelantar a Gasly, este le ha dejado poco espacio y han terminado chocando. El germano ha sido el que peor parado ha salido de un incidente que ha provocado la salida a pista del 'coche de seguridad'. Este factor ha hecho que la gran mayoría de escudería decidieran para a su pilotos.

Quince corredores han entrado casi a la vez en el 'pitlane' para cambiar neumáticos. Es evidente que tanto monoplaza ha provocado una situación de auténtico caos en el que muchos equipos no podían dejar salir a sus pilotos de coches.

De hecho, Fernando Alonso ha sido una de las víctimas del cargante tráficos que había en el 'pitlane'. Lo verdaderamente llamativo ha sido que los McLaren han decidido no parar tomando una decisión muy arriesgada que podría tener consecuencias graves en su pelea por el título contra Max Verstappen.