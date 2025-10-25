La firme 'queja' de Alcaraz por la exigencia del calendario: "No tenemos tiempo para..."

El murciano reclama un ajuste en el circuito ATP debido al agotador ritmo que están acostumbrados a seguir. Un ritmo que dificulta la preparación y la recuperación de los profesionales.

Carlos Alcaraz reapareció después de una semana de descanso tras caer en la final del 'Six King Slam' ante Jannik Sinner. Durante el Media Day del ATP Paris Masters 2025, el murciano manifestó su profunda disconformidad con la actual estructura del calendario: "No tenemos suficiente tiempo para entrenar y descansar".

El de El Palmar señaló que la apretada carga y distribución de los torneos principales impide a los jugadores tener semanas de preparación adecuadas: "No tenemos la oportunidad de tener una semana para preparar bien los torneos".

Aunque el actual número 1 del mundo no ofrece una solución concreta: "No tengo una cantidad exacta de partidos que deberíamos jugar, no puedo decir una cifra exacta, pero obviamente tienen que hacer algo con el calendario. La cantidad de torneos que tenemos que jugar es demasiado alta".

La crítica al calendario por parte de Alcaraz reaviva un debate latente entre jugadores y organización, especialmente, durante esta última temporada. Un año en el que, con el calendario menos flexible, los jugadores han alzado la voz en busca de una agenda que ponga el foco en la salud física y el rendimiento deportivo.

Carlitos debutará en los próximos días en el Masters 1.000 de París. Lo hará ante el ganador del duelo entre Cameron Norrie y Sebastián Báez. El murciano podría toparse con tenistas de la magnitud de Taylor Fritz en semifinales aunque evita a Jannik Sinner hasta la final.