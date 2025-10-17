Esta es la lista de los futbolistas que más cobran del mundo: Lamine Yamal entra en el top 10

La lista con los mejores pagados del mundo ya ha sido publicada y más allá de los nombres recurrentes, aparece una nueva estrella dispuesta a pulverizar todos los registros.

'Forbes' ha publicado la lista de los jugadores de fútbol que más cobran en el mundo. Tres jugadores del Real Madrid aparecen en una enumeración liderada por los de siempre, aunque con una gran diferencia entre el primero y el segundo.

Cristiano Ronaldo, con casi 240 millones anuales es, de forma indiscutible, el futbolista que más dinero gana del mundo. De hecho, para alcanzarlo, no sería suficiente con sumar los ingresos de los dos siguientes clasificados. Leo Messi (111 millones) y Karim Benzema (89 millones) completan el podio.

A las puertas se queda Kylian Mbappé, príncipe de la nueva generación se agencia el cuarto lugar con el embolso de 80 millones anuales. Hasta completar el top10 aparecen dos compañeros del actual bota de oro. Vinícius Jr y Jude Bellingham ocupan la sexta y la novena posición en el ranking.

La noticia aparece con la presencia de un futbolista de 18 años. Lamine Yamal se cuela en el elenco de estrellas y, a pesar de corta edad, completa la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo con unos ingresos que se acercan a los 40 millones de euros. La aparición del fenómeno blaugrana le convierte en el futbolista más joven de la historia en aparecer en la lista.