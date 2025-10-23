El que avisa no es traidor: ojo a la advertencia de Red Bull a McLaren

Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, ha anunciado que traerán mejoras para que Max Verstappen obre el milagro de la remontada.

A falta de cinco citas para concluir la presente temporada de Fórmula 1, Max Verstappen está a 40 puntos de Piastri y a 26 de Norris.

Entre México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, con dos sprints en Interlagos y Losail, hay 146 puntos aún en juego.

Max le ha recortado 64 unidades a Oscar en los últimos cuatro Grandes Premios, permitiéndole depender de sí mismo en la recta final de año.

Es por ello que en Red Bull tienen claro que no pueden sacrificar la recta final de la temporada para centrarse únicamente en 2026 y en el nuevo reglamento.

De hecho, Helmut Marko ya ha avisado a McLaren anunciando que traerán mejoras para catapultar a Verstappen.

"McLaren detuvo el desarrollo del coche demasiado pronto. Está claro que McLaren ya no tiene la fuerza que permitía a los pilotos competir con ligereza, pero en Red Bull ahora hay un gran ambiente en el equipo", ha señalado en declaraciones que publica 'Soy Motor'.

"Aún tenemos algo en mente, pero no sé exactamente cuándo llegará", ha añadido el asesor de la escudería de las bebidas energéticas.