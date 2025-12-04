Un medallista olímpico sale en defensa de Carlos Alcaraz y las exhibiciones: "No me gusta..."

Steve Johnson, extenista y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha justificado los partidos de exhibición del murciano como una contribución "al desarrollo del deporte".

Las críticas contra Carlos Alcaraz por los partidos de exhibición que ha disputado este año no cesan. El tenista murciano ha sido dilapidado públicamente por varias figuras públicas del deporte como Jimmy Connors, quien le acusó de solo buscar dinero.

Pese a ello, el n.º 1 del mundo se ha defendido afirmando que este tipo de encuentros le vienen bien para calentar antes de los torneos; y un extenista y medallista olímpico ha salido en su defensa.

"Desde el punto de vista sanitario, la diferencia entre una competición y una exhibición es enorme. En una exhibición, se pueden tomar las precauciones necesarias para evitar lesiones", señala Steve Johnson, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en el podcast 'Nothing Majors'.

Johnson, al igual que Carlitos, destaca las ventajas que suponen los partidos de exhibición y asegura que "contribuyen al desarrollo del deporte", ya que es una oportunidad para aquellos que "no suelen tener la oportunidad de ver a los mejores jugadores lo hagan".

"No me gusta que lo critiquen por eso. Está claro que cobra bien, pero también contribuye al desarrollo del deporte. Las exhibiciones permiten que quienes no suelen tener la oportunidad de ver a los mejores jugadores lo hagan", concluía el extenista estadounidense en apoyo a Alcaraz.

Alcaraz se prepara para 2026

El tenista español ya tiene como objetivo ganar el Open de Australia, único Grand Slam que no tiene en su palmarés, y para ello antes se enfrentará a Frances Tiafoe el próximo 7 de diciembre en Nueva Jersey y contra Joao Fonseca al día siguiente en Miami, en dos partidos de exhibición.

Además, Carlitos también disputará un encuentro contra su máximo rival, Jannik Sinner, en Seúl el próximo 10 de enero. Un partido que podría ser un pequeño adelanto de la que podría ser la final del primer gran torneo del año.