Un expiloto insinúa que Dall'Igna se ha equivocado con Márquez: "Ducati ha perdido..."

Marco Melandri ha analizado la actualidad de MotoGP centrándose en los problemas del 'box' de Ducati, que se están viendo por debajo de las Aprilia durante este arranque de campeonato.

Las cosas no están saliendo como se esperaba este 2026 en Borgo Panigale. El equipo de Marc Márquez está muy lejos de los resultados habituales, ampliamente superados por las Aprilia y con problemas no solo en las Ducati, sino con sus pilotos principales. Ni el catalán ni Pecco Bagnaia están siendo fiables esta temporada, una situación que preocupa en Ducati.

Marco Melandri ha ofrecido un análisis de la situación del campeonato, centrándose en la delicada situación del ganador de 2025 después del accidente que sufrió en Le Mans y que le obligó a pasar por quirófano. "No ha sido el mismo que el año pasado, sus movimientos eran mucho más controlados, antinaturales", explicaba el expiloto. Luego, Melandri compartió una dura sentencia para Márquez, afirmando que podría haber vivido ya sus últimas victorias como piloto: "O recupera el nivel del año pasado, o creo que su carrera ha terminado".

"Lo veo cansado y agotado, ya no sonríe en el garaje", comentaba el italiano en el programa 'Chiacchiere da Box'. Más tarde, el expiloto pasó a centrarse en la situación dentro del 'box' de la escudería italiana: "Dall’Igna se ha centrado mucho en Marc, mientras tanto, Ducati ha perdido a muchos pilotos fuertes". Y sobre su compañero, Pecco Bagnaia, quién estaba firmando un buen fin de semana en Francia hasta que sufrió una caída, también fue muy contundente: "El único que realmente puede competir por el campeonato sobre el papel (en Ducati) es Márquez".

Por el momento solo queda esperar a que el piloto de Cervera recupera el buen estado de forma y el ritmo sobre pista. Aunque la presencia de Marc en Barcelona esté descartada, se le espera para las próximas citas del calendario. Melandri fue claro, sus sensaciones cuando vuelva a subirse a la moto serán totalmente determinantes: "Lo importante es que regresa a casa sabiendo que aún es rápido. Y para la mentalidad de un piloto, después de un año y medio tan complicado como el suyo, eso es crucial".

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