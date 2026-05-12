La propuesta del CEO de McLaren para cambiar el calendario de la F1: ¡Un GP en España rotaría!

Una leyenda de la F1 carga contra la nueva normativa: "Algunos adelantamientos son totalmente falsos"

Zak Brown, jefe de la escudería británica, descarta ampliar el número de carreras al año y plantea que algunos circuitos roten cada dos años y 20 de ellos sean fijos.

La Fórmula 1 se encuentra en un cambio constante. La competición automovilística ha realizado modificaciones recientemente en el reglamento, y ahora se ha presentado una propuesta para cambiar el calendario.

En concreto, el 'Grand Prix' cuenta con 24 carreras, de las cuales varias no se disputan cada año debido a los contratos rotativos que tiene la F1 con los múltiples circuitos que hay. Este tipo de acuerdos está pensado para satisfacer a los dueños de los trazados y al público que desea visitar los diferentes circuitos.

Sin embargo, tras varios cambios en el calendario, el jefe de una escudería ha propuesto correr en 20 circuitos fijos y rotar otros ocho circuitos cada dos años para "alternar Grandes Premios" y "expandirnos geográficamente" a más mercados.

"Hay países que se disputan grandes premios. No podemos... ahora tenemos que empezar a alternar algunos Grandes Premios, así que creo que necesitamos, y yo estaría a favor, de fijar 20 Grandes Premios permanentes y luego tener quizás 8 que roten cada dos años", asegura Zak Brown, jefe de McLaren en declaraciones a 'RacingNews365'.

Actualmente, circuitos míticos como Spa-Francorchamps en Bélgica y el Circuito de Barcelona-Catalunya en España ya forman parte del plan rotativo de la competición, y se espera que Portugal y Turquía regresen a partir de 2027.

"Que el deporte siga creciendo. No veo ningún obstáculo aparte de lo que está pasando en el mundo, así que todos compartiremos esas mismas preocupaciones. Pero este deporte no deja de crecer", añade Brown.

Por último, el CEO de McLaren descarta la propuesta de la F1 de disputar más carreras al año, ya que sería un calendario "bastante duro". "Es una forma de expandirnos geográficamente a 28 mercados, pero no podemos correr más de 24 veces al año; es un calendario bastante duro", concluye el británico.