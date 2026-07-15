Williams reitera el compromiso de Carlos Sainz: "Quiere estar aquí, quiere imprimir su sello"

James Vowles, jefe de los británicos, es consciente de la situación de su piloto y su equipo, pero confía totalmente en la permanencia de Sainz junto a ellos.

Carlos Sainz no levanta cabeza subido al FW48. El piloto español no está firmando una buena temporada, debido al escaso rendimiento del monoplaza de Williams y los problemas que han tenido que afrontar desde la pretemporada. Tal es su situación, que los rumores sobre su salida no paran de incrementarse.

A pesar de las voces que le sitúan fuera de la escudería británica, desde dentro aseguran que el madrileño mantiene firme su compromiso con ellos. "Él y yo hablamos, no a diario, pero probablemente cada dos días. Carlos expresó abiertamente que aquí es donde quiere estar, que aquí es donde quiere que se desarrolle su carrera", destaca James Vowles, jefe de Williams.

Tras su nefasto desempeño en el GP de Gran Bretaña, tanto Sainz como Vowles se mostraron decepcionados con el resultado. "La paciencia no se termina, pero estoy disgustado y preocupado. Esperamos un paso adelante significativo que no ha llegado y empieza a ser preocupante", comentó el piloto en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

A su vez, el líder de los británicos no dudó en ponerse en la piel de su corredor. "¿Está frustrado por la situación actual? Sí. Siendo sincero, yo también lo estoy. Ha sido un fin de semana complicado. Carlos lo ha hecho todo bien hoy, pero sencillamente no hemos sido lo suficientemente rápidos", añadió Vowles.

Por último, el jefe de Williams quiso reiterar el compromiso de Sainz con ellos. "Quiere estar aquí porque quiere que esto sea suyo, quiere imprimirle su sello, su propio ADN", concluyó, asegurando que el plan de su piloto es seguir corriendo para ellos.

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