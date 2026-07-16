"Estoy muy seguro de que no volverá a suceder": el jefe de Sainz, "muy tranquilo" ante la crisis en Williams

James Vowles ha analizado la actualidad del equipo de F1 de Carlos, que atraviesa una grave situación desde el arranque de año, sin embargo el ingeniero se muestra tranquilo y confiado con el rumbo de la escudería.

Williams está atravesando una complicada temporada 2026 en Fórmula 1. El equipo de Carlos Sainz no se está sabiendo adaptar a la nueva normativa, sufriendo problemas de sobrepeso y con unas mejoras que no están revertiendo la situación. Tanto el madrileño como Alex Albon han expresado su frustración en las últimas semanas, sin embargo James Vowles asegura estar "muy cómodo" con sus pilotos.

"Están cómodos. Esa es quizás la diferencia. Estoy muy tranquilo con la situación en la que nos encontramos con Alex y Carlos. Quieren acompañarnos en este camino. Solo necesitamos dar algunos pasos, eso es todo", aseguraba el jefe de equipo de Williams.

Sin embargo, consciente de la desastrosa primera mitad de temporada que ha tenido el equipo, el británico prometía que es algo que "no volverá a repetirse jamás".

A pesar de las dificultades, en Grove se muestran con intención de seguir mejorando y peleando por los mejores objetivos esta temporada, como explicaba el ingeniero: "Nuestro trabajo en todo esto, independientemente de Alex y Carlos, pero pensando en el panorama general, es desarrollar este coche y demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de avanzar significativamente con respecto al resto de los competidores. Eso es todo. Ese es el objetivo"

Se trata de una situación límite en Williams, que podría terminar incluso con una salida de Sainz del equipo, como ha sonado recientemente. Sin embargo Vowles se muestra "tranquilo": "Estoy muy seguro de que no volverá a suceder. Por eso me siento aquí tranquilo y reconfortado por todo lo sucedido".

Debe ser una segunda mitad de temporada de cambios en el equipo de Carlos, así como en Aston Martin, ya que se esperan pronto los cambios en el monoplaza de Fernando Alonso. Así afrontan lo que queda de temporada ambos pilotos españoles, para los que el verano podría suponer un cambio de aires muy positivo.

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